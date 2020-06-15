Лондон, , 04:22 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал защитить памятник бывшему главе правительства сэру Уинстону Черчиллю, сообщает The Telegraph.

«Он был героем, и я ожидаю, что я не единственный, кто заявит о готовности сопротивляться всеми силами любым попыткам убрать памятник с Парламент-Сквер», — заявил он.

Джонсон также отметил, что попытки сносить памятники или же менять названия улиц являются попытками переписать историю страны, исказить ее. Он также пообещал усилить средства защиты для памятника Черчиллю.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал обрушить на экстремистов всю силу закона. По его словам, протест правых в Лондоне является несправедливым.

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