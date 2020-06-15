Кигали, , 00:42 — REGNUM Минздрав Руанды намерен увеличить количество проводимых ежедневно тестов на выявление коронавируса нового типа, сообщает агентство Синьхуа.

«С понедельника, 15 июня, минздрав начнет исследование с масштабным тестированием на коронавирус в Кигали и других регионах, чтобы выяснить, насколько ослабление ограничений на передвижение повлияло на ситуацию», — говорится в сообщении.

Предполагается, что тестирование поможет выяснить, насколько стремительно распространяется инфекция. Уже в Руанде увеличили количество проводимых ежедневно тестов с одной тысячи до двух.

По последним данным, в Руанде с начала пандемии было выявлено 582 случая заражения коронавирусом нового типа. Два человека от осложнений COVID-19 скончались.