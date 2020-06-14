Анкара, , 21:32 — REGNUM В Турции за сутки выявили 1562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 15 человек. Об этом 14 июня написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных на территории страны возросло до 178 239 человек, с начала пандемии умерли 4807 пациентов.

Излечились и были выписаны из больниц за весь период 151 417 человека, 1330 из которых — за последние сутки, добавил он.

Напомним, ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter написал, что существенная часть пациентов с коронавирусной инфекцией не проявляют никаких клинических симптомов.

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