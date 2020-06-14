Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Соединенные Штаты в связи с пандемией коронавирусной инфекции смогут вернутся к «нормальной жизни» примерно только через год. Об этом 14 июня сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи в интервью британской газете Telegraph.

«Она (коронавирусная инфекция — Ред.) может проходить в несколько циклов, уходить и возвращаться. Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того», ― заявил Фаучи.

Он также выразил сомнение по поводу того, что пандемия коронавирусной инфекции в США будет преодолена раньше, этой осенью или зимой.

Фаучи отметил, что в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане, которые находились в эпицентре пандемии коронавирусной инфекции, удалось сократить распространение инфекции. Однако, число выявленных случаев начинает расти в других городах.

«Мы наблюдаем, как в некоторых штатах на фоне открытия и возвращения к нормальной жизни появляются ранние признаки того, что число заражений становится выше, чем было раньше», ― подчеркнул инфекционист.

Фаучи затронул также вопрос открытия границ для приезжающих из Европейского союза (ЕС) и Великобритании. По его словам, прежде чем США отменят ограничения на въезд пройдут «месяцы, а не недели».

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в США зарегистрировано 2 010 391 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 113 757 человек.

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