Москва, , 11:00 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 8835 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 14 июня, сообщается на сайте «стопкоронавирус.рф».

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8835 случаев заражения коронавирусом выявлены в 84 субъектах Федерации. Из низ 3198 случаев — это те, кто активно контактировал с лицами без клинических проявлений болезни.

Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировано 528 964 заболевших COVID-19 в 85 регионах.

За сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 119 человек. С начала пандемии в России от COVID-19 умерли 6948 человек.