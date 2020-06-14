Москва, , 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП. Своими сомнениями он поделился в Telegram-канале SolovievLive.

«А кто записывал «извинения Ефремова»? Сам? — задается вопросом Соловьев. — А кто текст писал? Сам? А разве, находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?»

Ранее адвокатом Сергеем Жориным было высказано мнение о возможном отрицательном влиянии записанного актером видеообращения на ход дела. Домашний арест подразумевает запрет на использование мобильных телефонов и интернета, и суд может ужесточить меру пресечения, заменив ее на содержание под стражей.