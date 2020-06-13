Берн, , 17:47 — REGNUM На территории Швейцарии за последние 24 часа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 13 июня сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Согласно этим данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 31 094.

Также указывается, что за сутки в Швейцарии скончались 10 пациентов с COVID-19, общее число умерших в стране составляет 1677 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня пресс-служба МВД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщила, что в Приднестровье от COVID-19 скончалась 58-летняя женщина, у которой имелись сопутствующие заболевания.