Киев, , 11:23 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическую службу Украины не будут восстанавливать как отдельное ведомство. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов 28 мая во время брифинга.

«Относительно выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти — такой вопрос пока не рассматривается. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе минздрава», — рассказал он.

Напомним санэпидслужбу Украины ликвидировали в 2017 году. Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обвиняла орган в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в течение двух лет на Украине вновь создадут ведомство, которое будет реагировать на вспышки инфекционных заболеваний.

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