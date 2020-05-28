Киев, 28 мая 2020, 11:23 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическую службу Украины не будут восстанавливать как отдельное ведомство. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов 28 мая во время брифинга.
Напомним санэпидслужбу Украины ликвидировали в 2017 году. Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обвиняла орган в коррупции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в течение двух лет на Украине вновь создадут ведомство, которое будет реагировать на вспышки инфекционных заболеваний.
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