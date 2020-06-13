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25 мая 2020 г. в г. Минске от сердечной недостаточности, вызванной продолжительной болезнью, в возрасте 52 лет скончался один из самых известных талышских просветителей, меценатов и общественно-политических деятелей Кахин Абилов (Мирзализаде). Он был похоронен 29 мая в родной деревне Кулатон.

Игбал Абилов, , 15:44 — REGNUM Кахин Абилов (Мирзализаде/ талыш. Мирзəлизодə) родился 16 марта 1968 г. в г. Сальяне четвертым ребенком в семье главного инженера-землеустроителя местного райисполкома Мирзали Абилова (1935−1995) и Гюлдасты Агаевой (1942−2018). В 1974 г. в связи с новыми назначениями Мирзали Абилова семья переехала сначала в г. Нефтчалу, а затем — в родную д. Кулатон в Масалонском (офиц. Масаллинском) районе: до апреля 1974 г. он работал главным агрономом отделения сельского хозяйства Нефтчалинского района, затем — руководителем Масаллинской группы Азербайджанского государственного проектного института по землеустройству, в 1975—1977 гг. — начальником управления сельского хозяйства Масаллинского райисполкома, а с 26 июля 1977 по 1989 г. — директором кулатонского совхоза «Путь коммунизма».

Кахин Абилов (Мирзализаде)

В 1975 г. Кахин пошел в начальную школу в родной деревне. В 1985 г. он с отличием окончил кулатонскую среднюю школу и поступил в Брестский инженерно-строительный институт (ныне — Брестский государственный технический университет), где уже учился его старший брат. В 1986—1988 гг. проходил службу в рядах Советской армии в Архангельской области, после чего вернулся в институт и перевелся в Белорусский политехнический институт (ныне — Белорусский национальный технический университет) в г. Минске.

Вскоре после возвращения из армии Кахин Абилов включился в общественно-политическую жизнь страны — как в Беларуси, так и в Азербайджане. В университете расклеивал политические стенгазеты, создал ячейку Белорусского народного фронта в БПИ, после чего стал делегатом Учредительного съезда БНФ «Возрождение» (бел. Адраджэньне), который состоялся 24−25 июня 1989 г. в г. Вильнюсе. Был также близок с членами партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» при ее создании. Однако впоследствии разошелся как с БНФ, так и с БСДГ в связиc резко националистическими взглядами их членов.

С июня 1990 г. К. Абилов был также членом Социал-демократической партии Азербайджана (официально зарегистрирована 27 июня 1990 г.), впоследствии стал одним из членов ЦК партии[1]. Публиковался в партийной газете «Истиглал», уже тогда предупреждая об опасности набравших в многонациональном Азербайджане обороты идеях пантюркизма[2], а также в белорусской печати (как представитель минской организации СДПА) — в связи с защитой интересов местной диаспоры выходцев из Азербайджана [3], сообщениями о политических преследованиях в Азербайджане (например, о суде над Гурбаном Мамедовым и др.[4]) или Карабахской войной. О ней в 1991 г. он писал: «Карабах — это боль азербайджанского и армянского народов, столетиями проживающих на одной земле…»[5].

Летом 1990 г. он был отчислен из института главным образом в связи со своей политической деятельностью.

В октябре 1990 г. К. Абилов женился. В 1992 г. родился сын Идрак, в 1994 г. — дочь Арзу.

В 1992 г. он возглавил группу журналистов (Роман Рудь и Игорь Макалович из минской газеты «Знамя юности» и Кадзухара из японской газеты «Асахи»), которая направилась в Агдам для освещения военных событий[6].

В октябре 1989 г. усилиями студентов-выходцев из Азербайджана в Беларуси была зарегистрирована общественная организация азербайджанской диаспоры «Гобустан» (в 1991 г. состоялась ее перерегистрация). К. Абилов вместе с Э. Керимовым, Э. Агаевым, В. Мехтиевым, Ф. Тагиевым, Ф. Эйнуллаевым и др. были первыми лидерами этой организации[7].

В 1992 г. вместе с 12 другими единомышленниками он создал благотворительное общество «Бабек». Общество было создано с целью укрепления и развития культурных, экономических и политических связей между Азербайджаном и Беларусью[8]. Оно участвовало в организации поездки детей Карабаха совместно с детьми Чернобыля в Германию, публиковало каталог работ белорусско-азербайджанского художника Камала Гаджиева[9] и др.

В 1993 г. он начал и активную предпринимательскую деятельность. Главным его детищем стала строительная компания «Симург Арт». Кроме множества частных и государственных объектов, компания участвовала и в обустройстве кровли различных религиозных объектов: церкви св. Михаила Архангела в г. Жодино, татарской мечети в пос. Смиловичи (безвозмездно), татарского молельного дома в г. Молодечно (безвозмездно выполнены работы), центральной мечети г. Минска, реконструкция кровли татарской мечети в г. Ивье (19 в.) и синагоги в г. Слониме (17 в.). Компания К. Абилова выполняла фасадные и кровельные работы спорткомплекса «Раубичи», кровлю ректората Белорусского государственного университета, Нарочанской биостанции БГУ, железнодорожного вокзала г. Могилеве, резиденций Президента Беларуси «Озерный», «Заславль», а также первую президентскую резиденцию на Войсковом пер. в г. Минске. Компания издавала журнал «Simurg Art» (ред. Светлана Лобанова; вышли два номера: № 1 (2000), № 2 (2001).

В 1998 г. К. Абилов создал мини-футбольную команду «Симург» (в сезоне 1998/1999 — МФК «РАНН-БГПА»). Она стала двухкратным чемпионом Беларуси (1999/2000, 2000/2001; 1998/1999 — 2 место, 2001/2002 — 3 место)[10], трехкратным обладателем Кубка Беларуси (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002; 1998/1999 — финалист)[11], обладателем Кубка Балтии (2001 г.), призером Северного Межконтинентального Кубка (обыграв в матче за третье место азербайджанскую команду «Туран Эйр»)[12]. В победившей в «Кубке Риги» сборной команде Беларуси было 9 игроков «Симурга"[13] (в мини-футболе команды выходят на поле в составе 4 полевых футболиста и вратаря). В сезоне 2001/2002 команда стала первым участником мини-футбольной Лиги Чемпионов от Беларуси. В 2002 г. команда была распущена.

В начале 2000-х К. Абилов продолжал быть активным членом азербайджанской диаспоры в Беларуси. Он был членом белорусской делегации I Съезда азербайджанцев мира, который состоялся в Баку 9−10 ноября 2001 г. В конце 2001 г. его компания учредила газету «Утренняя звезда» (тюрк. «Дан Улдузу»), которая стала первым печатным органом азербайджанской диаспоры[14]. В редколлегию журнала входили сам К. Абилов (Мирзализаде), Андрей Потапенко, Эсмира Исмаилова (в № 1) и Сафтар Элоглу (Агаев) (в № 2). Вышли два номера газеты: № 1 (2001), № 2 (2002). Ранее в 1999 г. совместно с белорусским писателем и поэтом езидского происхождения Ганадом Чарказяном (Торне Бадр) составил и издал книгу «Поговорим на азери"[15], посвященную азербайджанской диаспоре Беларуси. Тексты книги подготовили Светлана Позняк и Алесь Карлюкевич (министр информации Республики Беларусь в 2017—2020 гг.). В 2000 г. он спродюсировал документальный фильм Сергея Лукьянчикова «Странствующий павлин» о художнике Камале Гаджиеве. Фильм был участником Монреальского кинофестиваля[16], права на его показ были проданы каналу «Культура».

23 ноября 2002 г. состоялась учредительная конференция Конгресса азербайджанских общин Беларуси. К. Абилов был избран заместителем председателя Конгресса. Кроме многочисленных мероприятий, участвовал в организации мини-футбольного турнира «Новруз» среди любительских команд азербайджанской диаспоры (в 2002—2007 гг.). Однако с 2005—2006 гг. он стал постепенно отходить от участия в жизни азербайджанской диаспоры в связи с резким ростом политических разногласий с руководством Конгресса, которое крайне негативно реагировало на деятельность талышских просветительских организаций с участием К. Абилова (Международный Фонд возрождения талышской культуры и Талышская Национальная Академия), а также информационного агентства «Толышпресс», главным редактором которого он стал. Ситуация обострялась и в самом Азербайджане: в 2007 г. по обвинению в госизмене был арестован талышский лингвист и журналист Новрузали Мамедов; в 2009 г. он скончался в бакинской тюрьме. К началу 2010-х участие К. Абилова в деятельности азербайджанской диаспоры фактически прекратилось.

Начало 2000-х годов стало важным периодом в просветительской и меценатской деятельности К. Абилова. После знакомства с Ф. Абосзода (Аббасовым) в 2002 г., проживавшим тогда в г. Санкт-Петербурге, он участвовал в финансировании первой «Грамматики талышского языка» Ш.А. Садыхзода (на тюркском языке, 2002)[17], «Русско-талышского разговорника» Ф. Абосзода[18], а также редактируемой последним газеты «Толыш» (2002−2004).

В эти годы совместно с народным поэтом Беларуси Р. Бородулиным (1935−2014) он подготовил переводы стихов талышских поэтов на белорусский язык. Некоторые из них были опубликованы в различных сборниках и белорусской периодике[19]. Однако большая часть из них остается пока неопубликованной.

21 августа 2003 г. талышскими активистами в г. Москве был создан Всероссийский Фонд возрождения талышской культуры, который с 2005 г. стал Международным Фондом возрождения талышской культуры. К. Абилов стал одним из наиболее активных участников новой организации, впоследствии — одним из ее сопредседателей. МФВТК продолжил начатую просветительскую работу: в 2003 г. им была издана книга стихов Забиля Мадожа (талыш. «Милләт мыни мәстәни"/ «Народ меня не слышит»)[20], в 2004 г. — сборник сказок на талышском языке (талыш. «Нәғылон"/"Сказки»)[21], сборник рассказов писателя Ашрафи Сархана[22] и первая книга на родном языке известного талышского поэта Али Насира (талыш. «Баһанд, Толышә былбыл!"/ «Пой, талышский соловей!»)[23], а в 2005 г. — сборник газелей Хилгата[24] и музыкальный альбом Исраиля Мамедова, ставший первым альбомом на талышском языке (также назывался «Пой, талышский соловей!»). 3 марта 2004 г. К. Абилов провел поэтический вечер А. Насира в г. Минске, а 19 апреля 2005 г. — презентацию талышского альбома И. Мамедова. МФВТК спонсировал выпуск двух художественных фильмов на талышском языке студии «Эджи-Мур»: «Дыласут» (талыш. «Сердобольная», 2004 г.) и «Дыво» (талыш. «Молитва», 2005 г.). Сценаристом обоих фильмов был Талех Агаев (Мафтун), а режиссером — Ниджат Агаев (Эльджан). В 2008 г. Фонд выпустил альбом талышской мейханы Талеха (талыш. «Аз толышим"/ Я талыш). В 2006—2008 гг. МФВТК был опубликован крупнейший на тот момент двухтомный русско-талышский словарь Ф. Абосзода (82 000 слов)[25]. 7−16 июня 2011 г. МФВТК принимал участие в организованном Посольством Ирана в Беларуси Фестивале культуры и искусств Ирана[26], в рамках которого в г. Минске выступал талышский ансамбль «Кадус».

В конце 2003 г. талышскими активистами (в том числе и К. Абиловым) было создано информационное агентство «ТолышПресс» (www.TolishPress.org; изначально — www.TolishPress.com), которое с тех пор стало центральным СМИ Талышского национального движения (ТНД). Оно освещало как деятельность ТНД (особенно после освобождения под давлением Совета Европы Президента Талыш-Муганской Автономной Республики Алакрама Гумматова (Гумматзода) в 2004 г. и официальной регистрации ТНД в Нидерландах), так и другие события в Талышистане. К. Абилов, хоть и принимал участие в работе ИА «ТолышПресс» с момента его создания, главным редактором издания стал только в 2008 г. и оставался на этой должности вплоть до своей смерти. Кроме того, в начале 2000-х он стал известен в азербайджанском и талышском сегментах Интернета под ником Simurg принимая активное участие в онлайн-дискуссиях, которые стали одной из редких площадок для публичных дебатов в Азербайджане.

В 2005 г. Ф. Абосзода после первой 10-летней эмиграции вернулся в г. Баку, где в следующем году начал издание газеты «Шавнышт» (талыш. «Ночные посиделки»). К. Абилов участвовал в финансовой поддержке новой газеты, иногда и сам публиковался в ней (под псевдонимом Симург)[27]. 2 февраля 2007 г. в Баку был арестован известный талышский филолог и редактор газеты «Толыши садо» («Голос Талыша») Новрузали Мамедов (1940−2009). Через год после его ареста Ф. Абосзода вынужден был во второй раз покинуть Азербайджан и искать убежища в России. Газета «Шавнышт» и ИА «ТолышПресс» постоянно освещали ход следствия и судебного процесса над Н. Мамедовым, участвовали в его защите. Кроме того, К. Абилов и Ф. Абосзода выступали как совместно, так и порознь в российской прессе, освещая вопросы обеспечения прав талышей в Азербайджане[28].

К. Абилов и Ф. Абосзода активно участвовали в защите и следующего редактора газеты «Толыши садо» Гилала Мамедова, также незаконно арестованного в Баку в 2012 г. и осужденного на 5 лет. 28 июня 2012 г. совместно с Комитетом «Гражданское содействие» они созвали пресс-конференцию «Преследование талышей в Азербайджане. Правозащитники: уголовное дело против Гилала Мамедова носит политический характер"[29]. Впоследствии были организованы также и пикеты перед Посольством Азербайджана в Москве[30]. В сентябре 2018 г. в России был арестован, а в феврале 2019 г. незаконно выдворен и фактически передан азербайджанским властям и сам Ф. Абосзода. К. Абилов (Мирзализаде) принимал активное участие в его защите вплоть до резкого ухудшения состояния своего здоровья в мае 2020 г. Так, 19 сентября 2018 г. совместно с председателем Комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганнушкиной он участвовал в пресс-конференции «Экстрадиция талышей: почему это недопустимо?"[31]; кроме того, активно выступал в прессе в защиту арестованного лидера Талышского национального движения[32].

Будучи одним из самых активных деятелей ТНД, он совместно с А. Гумматовым принимал участие в прошедшей в 2014 г. в Европарламенте конференции «Права меньшинств, примирение и прогресс в установлении мира на Южном Кавказе», на которой обсуждался Талышский вопрос[33]. 25 сентября 2016 г. в Москве состоялась вторая конференция Антиглобалистского движения России «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира». ТНД на нем представляли Ф. Абосзода, К. Мирзализаде и И. Шабанов[34].

В 2010 г. талышскими интеллектуалами (в том числе и К. Абиловым) была создана Талышская Национальная Академия, целью которой было всестороннее изучение Талышистана и развитие талышеведения. ТНА снаряжала различные экспедиции и инициировала многочисленные исследования, результаты которых еще ожидают своих публикаций. К. Абилов был бессменным управляющим делами ТНА с даты ее создания. В 2010 г. ТНА совместно с МФВТК издала Талышско-тюркский словарь (50.000 слов и словосочетаний)[35] Ф. Абосзода, а в 2011 г. — Русско-талышский словарь (60.000 слов)[36] и Талышско-тюркский словарь (107.570 слов и словосочетаний)[37] того же автора. Кроме того, в 2011 г. Талышская Национальная Академия издала книгу Ф. Абосзода «Несостоявшаяся независимость Талыша» об истории Талышского ханства с историко-этнографичекими очерками И. Абилова и И. Мирзализаде (Минск, 2011)[38] и первый выпуск международного научного журнала «Вестник ТНА» (ред. И. Абилов). В 2012 г. в известном мюнхенском академическом издательстве «LINCOM EUROPA» были изданы Русско-талышский словарь (60.000 слов)[39] и Англо-талышский словарь (250.000 слов и словосочетаний)[40] Ф. Абосзода. В 2019 г. уже после ареста последнего была опубликована на талышском языке полная «Грамматика талышского языка» Ф. Абосзода и А. Садыхзода[41]. Сотрудниками Академии опубликованы десятки статей по талышской истории, этнографии и языку.

Кахин Абилов (Мирзализаде) считал своей задачей как защиту прав своего народа и процветание своей Родины, так и углубление научных знаний о своем народе, развитие его культуры и языка. Таким последовательным и принципиальным просветителем он и сохранится в истории талышского народа. Хыдо рәһмәт быкә!

Игбал Абилов, Талышская Национальная Академия

[1] См.: Минскдә азәрбајҹанлылар// Истиглал. 28.09.1993, с. 3; Әбилов К. Минскдән бахыш// Истиглал. 18.02.1992.

[2] См.: Әбилов К. Минскдән бахыш// Истиглал. 18.02.1992.

[3] См.: Абилов К. Просто обидно…// Знамя юности. 22.08.1991.

[4] См.: Абилов К. Азербайджан: палiтычныя рэпрэсii// Грамада. 1991, август, № 2.

[5] См.: Абилов К., Керимов Э. И снова «старший брат»… // Знамя юности. 18.12.1991; См. также о Карабахской войне: Абилов К. Далекий и близкий Кавказ// Знамя юности. 10.07.1991.

[6] См.: Письмо Азербайджанского Международного Независимого Информационного Агенства «АссА-ИРАДА» от 24.03.1992 // Личный архив К. Абилова.

[7] См.: Ганбаров Б.А. Республика Беларусь во внешней политике Азербайджанской Республики в 2001—2012 гг. — Минск: Право и экономика, 2013. — С. 98; Поговорим на азери/ Сост. Г. Чарказян, К. Мирзали-заде. — Минск: ПК ООО «ПолиБиг», 1999. — Сс. 14−19.

[8] См.: Минскдә азәрбајҹанлылар// Истиглал. 28.09.1993, с. 3. В данном интервью К. Абилов говорит, что общество создано в 1993 г., однако каталог работ Камиля Камала, который издан при содействии данной организации, опубликован уже в 1992 г. Вероятно, речь в интервью шла об официальной регистрации.

[9] Камiль Камал. Каталог твораў/ Рэд. каталога В. Буйвал, пер. тэстаў В. Буйвал, Т. Сурская, М. Колас, фатограф Э. Луцэвіч. — Мінск, 1992.

[10] См.: Бачило Е. Опять двадцать пять // Все о футболе. — 2001. — № 20 (95). — С. 16; Сводная таблица чемпионатов Беларуси в высшей лиге (1990−2009)// Официальный сайт Белорусской ассоциации мини-футбола (футзала): https://web.archive.org/web/20140808182353/; mini.football.by/belarus/champs/summary/37.html.

[11] См.: Куница С. Симург: третья виктория подряд! // Футзал+. — 2002. — № 1. — С. 1; Изотов В. Отдадим Кубок навечно «Симургу»? // Спортивная панорама. — 2002. — № 17(10 154). — С. 4; Результаты финальных матчей розыгрышей Кубка Беларуси с 1991 по 2005 год. // Белорусская ассоциация мини-футбола (футзала): https://mini-football.by/tournament/1007747/page?page_id=1008402.

[12] См.: Взгляд в историю. Северный Межконтинентальный Кубок 2001// Youtube. — 25 марта 2020: https://www.youtube.com/watch?v=3EcUK_xyeTg; Северный Межконтинентальный кубок 2001 (Россия, Норильск) // RusFutsal.ru. — 22 мая 2001. — Режим доступа: http://www.rusfutsal.ru/severnyj-mezhkontinentalnyj-kubok-2001-rossija-norilsk.html.

[13] См.: Завадский В. Медали за взятие Риги // Футзал+. — 2002. — № 6. — Сс. 1, 7.

[14] См: Ганбаров Б.А. Указ. соч, с. 101.

[15] См.: Поговорим на азери/ Сост. Г. Чарказян, К. Мирзали-заде. — Минск: ПК ООО «ПолиБиг», 1999. — 108 с.

[16] См.: Иманов В. Азербайджанский гений Камиль Камал из Беларуси: Через искусство люди могут прочесть мою душу // Trend News Agency. — 14 мая 2018: https://www.trend.az/life/interview/2902561.html; Сергей Лукьянчиков: https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/297660/bio/.

[17] См.: Sadıxzodə Ş. Ə. Talış dilinin qrammatikası (morfologiya və sintaksis) [Грамматика талышского языка (морфология и синтаксис)]. — Sankt-Peterburq: 2002, 132 s.

[18] См.: Абосзода Ф.Ф. Русско-талышский разговорник. Урусә-толышә гәпжә китобчә. — Санкт-Петербург: 2003, 106 с.

[19] См.: Лалазоа Дж. Са скрыжаляў спрадвечча й душы… Пераклад Р. Барадуліна// Верш на свабоду. — Радыё Свабода, 2002. — С. 424; Талыш Х. Задыхаецца мой народ… Пераклад Р. Барадуліна// Верш на свабоду. — Радыё Свабода, 2002. — Сс. 389−390; Старонка талышскай паэзіі// Літаратура і мастацтва. — 2009.03.20. — № 11. — С. 15.

[20] См.: Мәһәррәмзодә (Мәдож) Ҹ.З. Милләт мыни мәстәни. — Санкт-Петербург: 2003. — 96 с.

[21] См.: Nəğılon. — Boku: «MBM» MMC, 2004. — 152 s.

[22] См.: Sərxan Ə. Boblə do. — Boku: «Min bir mahni» MMC, 2004. — 106 s.

[23] См.: Nasir Ə. Bahand, Tolışə bılbıl. — Boku: «Min bir mahni» MMC, 2004. — 112 s.

[24] См.: Xilqət. Ğəzəlon. — Boku: «MBM», 2005. — 112 s.

[25] См.: Абосзода Ф.Ф. Русско-талышский словарь. В 2-х томах. Том I. А-О (42 000 слов). — Баку: «МБМ», 2006. — 504 с.; Абосзода Ф.Ф. Русско-талышский словарь. В 2-х томах. Том II. П-Я (40 000 слов). — Баку: «МБМ», 2008. — 484 с.

[26] См.: В Минске продолжается фестиваль культуры и искусств Ирана// Iran.ru — 10 июня 2011: https://www.iran.ru/news/culture/74152/V_Minske_prodolzhaetsya_festival_kultury_i_iskusstv_Irana; Ансамбль «Kadus» в Минске// Youtube. — 19 июня 2011: https://www.youtube.com/watch?v=eq86Oaw6hMA.

[27] См.: Симург. Причем тут межнациональная рознь? Или как один азербайджанский тюрок (?) и один «представителя талышского народа» прокомментировал Заявление ТНД// Шавнышт. — 2006. — № 1. — С. 5; Симург. Неспокойные мысли…// Шавнышт. — 2006. — № 2. — С. 5; Симург. Неспокойные мысли…// Шавнышт. — 2006. — № 3. — С. 5.

[28] См.: Абосзода Ф., Мирзализода К. Азербайджан: наказание за покаяние// ИА «REX». — 9 февраля 2013. — Режим доступа: https://pda.iarex.ru/articles/33 823/; Абосзода Ф., Мирзализода К. Азербайджан: что скрывается за фасадом благолепия? (I) // Научное общество кавказоведов. — 14.02.2013: http://www.kavkazoved.info/news/2013/02/14/azerbajdzhan-chto-skryvaetsja-za-fasadom-blagolepija-i.html; Абосзода Ф., Мирзализода К. Азербайджан: что скрывается за фасадом благолепия? (II) // Научное общество кавказоведов. — 14.02.2013: http://www.kavkazoved.info/news/2013/02/14/azerbajdzhan-chto-skryvaetsja-za-fasadom-blagolepija-ii.html; Абосзода Ф., Мирзализода К. «Мягкая сила» России для Азербайджана: было бы смешно, если не было так грустно// ИА «REX». — 14 марта 2013: https://pda.iarex.ru/articles/34 731; Абосзода, Ф., Мирзализода К. Азербайджанская Республика — курдское государство? // Ostkraft. Восточное агентство. — 14 апреля 2014: ostkraft.ru/ru/articles/513; Абосзода, Ф., К. Мирзализода. Иран — большой друг Азербайджана?// ИА «REX». — 1 мая 2013: https://iarex.ru/articles/36 262/page1.html.

[29] См.: Баку сказал талышам «давай, до свидания»?// Georgiatimes.info. — 29.06.2012: http://www.georgiatimes.info/video/2360.html.

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