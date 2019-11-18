Баку, , 17:49 — REGNUM ДОКУМЕНТ

Министру иностранных дел РФ Сергею Викторовичу Лаврову

Уважаемый господин Министр!

21 ноября 2019 г. в г. Баку (Азербайджан) начинается судебный процесс над талышским ученым, журналистом и общественно-политическим деятелем Фахраддином Абосзода (Аббасовым). Его обвиняют в публичных призывах, направленных против государства, возбуждении национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, а также государственной измене.

Он является автором трех русско-талышских, трех талышско-тюркских и одного англо-талышского словаря, а также единственной на сегодняшней день грамматики талышского языка. Кроме того, он в разное время был главным редактором трех талышских газет: «Толыши садо», «Толыш» и «Шавнышт». Два других редактора газеты «Толыши садо» доктор филологических наук Новрузали Мамедов и кандидат физико-математических наук Гилал Мамедов были также арестованы в Азербайджане в 2007 и 2012 годах соответственно и осуждены в рамках сфабрикованных дел по обвинению в государственной измене. Новрузали Мамедов в 2009 г. скончался в бакинской тюрьме.

Судьей по делу Фахраддина Абосзода (Аббасова) назначен бывший следователь по особо важным делам Министерства государственной безопасности (ныне — Служба государственной безопасности) Азербайджана Фаиг Ганиев. По опыту преследований других талышских деятелей в Азербайджане мы ожидаем, что власти постараются провести суд в закрытом режиме, чтобы сокрыть отсутствие у стороны обвинения каких-либо доказательств в совершении подсудимым инкриминируемых ему преступлений.

Напомним, что Фахраддин Абосзода (Аббасов), проживавший в России с 2008 года и имевший там с 2011 г. временное убежище, а с 2014 г. — вид на жительство, был задержан российскими правоохранительными органами 6 сентября 2018 по запросу Службы государственной безопасности Азербайджана. Несмотря на отказ Генеральной прокуратуры РФ в экстрадиции Ф. Абосзода (Аббасова), он был депортирован в Азербайджан 27 февраля 2019 г. в нарушение одного из основополагающих принципов международного права — принципа невысылки в страну, где его ожидало преследование в связи с его политическими убеждениями. 29 апреля 2019 г. Московский областной суд признал незаконность его депортации. Однако, к сожалению, это решение оказалось запоздалым. Фахраддин Абосзода (Аббасов) уже находился под арестом в СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджана.

Мы выражаем глубокую озабоченность судьбой и здоровьем Фахраддина Абосзода (Аббасова). Мы надеемся, что представители Посольства Российской Федерации в Азербайджане будут посещать заседания суда над Фахраддином Абосзода (Аббасовым), чтобы продемонстрировать свою поддержку человеку, всегда защищавшему интересы России. Мы убеждены, что российское руководство понимает, что фабрикация дела против человека, выданного Азербайджану российскими правоохранительными органами, наносит серьезный урон имиджу официальной Москвы как в регионе, так и в мире. Поэтому мы также надеемся, что Российская Федерация выразит свою полную поддержку Фахраддину Абосзода и посодействует его немедленному освобождению.

С искренним уважением,

Алакрам Гумматов, Президент Талыш-Муганской Автономной Республики, председатель Талышского Национального движения. г. Гаага, Королевство Нидерландов

Рахим Мирзоев, Председатель Комиссии Талышского Национального движения по правам человека, г. Кёльн, Германия

Кахин Абилов, руководитель ИА «Толышпресс», г. Минск, Республика Беларусь

18.11.2019