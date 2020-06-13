Москва, , 14:16 — REGNUM Количество разводов и браков существенно сократилось на фоне угрозы распространения коронавируса в России. Об этом 13 июня сообщил глава Росстата Павел Малков в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно данным Росстата количество разводов в стране сократилось в годовом выражении на 74,4%, браков — на 40,5%. В апреле текущего года зарегистрировано 33 787 браков, годом ранее в этот же период — 56 818. Число разводов в апреле текущего года составило 13 783, за аналогичный период 2019 года их количество составило 53 740.

Как сообщил глава Росстата, по количеству браков в России лидирует Липецкая область. Здесь их было зарегистрировано на 1,5 раза больше, чем в апреле прошлого года. По сравнению с апрелем прошлого года число браков возросло в Липецкой, Курской, Пензенской, Воронежской областях и в Чувашии.

Более чем в десять раз, по сравнению с прошлым годом, сократилось количество разводов в Мордовии, Омской и Владимирской областях. Всего в апреле браков было зарегистрировано в 2,5 раза больше, чем разводов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении числа разводов и браков в России за первые три тмесяца текущего года в сравнении с таким же периодов 2019 года.

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