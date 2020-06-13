Донецк, , 14:36 — REGNUM В Донецкой Народной Республике по результатам проведенных 12 июня исследований подтверждено еще тридцать случаев инфицирования кронавирусом, сообщили 13 июня в пресс-службе Министерства здравоохранения Респубики.

Трое из инфицированных — медицинские работники. Кроме того, один человек за сутки был выписан по выздоровлению, трое — скончались.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Донецкой Народной Республике по состоянию на 13 июня составило 827, из которых на лечении находятся 580 пациентов, выписаны 209 человек, умерли 38 человек.