Кишинёв, , 20:48 — REGNUM Власти Молдавии планируют организовать дополнительные госпитали для лечения пациентов с COVID-19 в зданиях, которые не имеют медицинского назначения. Об этом 12 июня сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Ион Кику.

«Сегодня мы решили с коллегами открыть несколько медицинских учреждений в импровизированных местах — в зданиях, которые не имеют медицинского предназначения. Также мы перепрофилируем несколько больниц», ― отметил он.

Кику проинформировал, что на следующей недели будут введены порядка 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.

«Даже с таким ритмом создания новых мест, мы рискуем остаться без возможности оказывать помощь, если не будем дисциплинированны и не будем соблюдать существующие правила», ― добавил премьер-министр.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Молдавии, в стране наблюдается тенденция к росту числа инфицированных новым типом коронавируса. Так, за последние 24 часа в стране выявили 366 новых случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 11 093. За этот же период от COVID-19 скончались десять человек, а всего жертвами эпидемии стали 385 жителей Молдавии.

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