Москва, 12 июня 2020, 19:21 — REGNUM В Москве на Красной площади вручили памятные медали 200 добровольцам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Церемония прошла в День России 12 июня. Памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» получили двести добровольцев. Награды вручали замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова.
Также награды получили добровольцы из Московской, Ярославской, Тверской, Тульской, Владимирской и Калужской областей, всего около одной тысячи человек.