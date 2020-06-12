Бишкек, , 17:16 — REGNUM У десяти военнослужащих Национальной гвардии Киргизии выявили заражение коронавирусной инфекцией, поэтому в генеральном штабе решили направить на парад Победы в Москву другую группу военных, передают киргизстанские СМИ.

По информации генштаба Вооруженных сил Киргизии, коронавирус диагностировали у солдат из службы обеспечения, а не у военнослужащих, которые должны были принять участие в праздничном мероприятии.

Тем не менее, как отмечают в военном ведомстве, готовившихся к Параду Победы солдат заменили на резервный парадный расчет, чтобы избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией других участников торжеств в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.