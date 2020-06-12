Баку, , 17:08 — REGNUM В Азербайджане за последние 24 часа выявили 336 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 9218. Об этом сообщает 12 июня оперштаб при правительстве страны.

По последним данным, за минувшие 24 часа в стране умерли от COVID-19 еще пять человек, поэтому общее число летальных исходов дошло до 113.

«В Азербайджане (всего) выявлено 9218 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5113 человек вылечились», — указано в пресс-релизе оперативного штаба.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики сообщили, что в Приднестровье за сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом.

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