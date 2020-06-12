Лондон, , 16:01 — REGNUM Памятник премьер-министру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю (1874−1965) и символический памятник павшим солдатам закрыли щитами по распоряжению властей в преддверие новых акций протеста против расизма в Лондоне. Об этом 12 июня сообщает телеканал Sky News.

Вокруг памятников на Парламентской площади и на правительственной улице Уайтхолл за ночь были построены защитные короба из фанеры. Эти монументы пострадали от рук вандалов в ходе акций протеста против расизма и полицейского произвола, которые прошли в Лондоне. Новые акции намечаются в предстоящие выходные.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал отношение протестующих к своей истории и к Черчиллю, которого он считает своим героем. Как пояснил Джонсон, памятник Черчиллю в центре Лондона является напоминанием о заслугах политика в спасении Европы от фашизма и расизма. И нападения демонстрантов на памятник Джонсон назвал «абсурдными и постыдными».

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении вандалами памятника Черчиллю в Праге. Вандалы залили постамент монумента краской и исписали лозунгами, имеющими прямое отношение к акциям протеста против расизма.

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