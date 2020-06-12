Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа замедлился прирост заболеваемости COVID-19. Таковы данные за 6−12 июня приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

Наибольший прирост остаётся в Югре — 34%. Неделю назад этот показатель был 46%. В Курганской области темпы снизились с 33% до 32%, а в Свердловской — с 41% до 27%.

В Челябинской области показатель прироста снизился с 34% до 25%, а в Тюменской — .с 16% до 13%. И только на Ямале показатель возрос с 13% до 20%.