Тирасполь, , 12:35 — REGNUM В Приднестровье еще у семи человек подтвердили заражение коронавирусом, сообщили 12 июня в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

В пресс-службе МВД отметили, что 11 июня в лаборатории Тирасполя и Кишинева были отправлены 188 биоматериалов для анализа на SARS-CoV-2, результаты части которых пришли вечером в тот же день.

«Коронавирус подтвердился у семи человек», — отметили в пресс-службе МВД, добавив, что результаты еще 62 проб на данный момент неизвестны, а результаты остальных биоматериалов отрицательные.

На текущий момент в республике число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 составило 1067. Выздоровели 807 человек, умерли — 40 человек.

Еще 220 жителей республики проходят лечение. 219 из них — в медицинских учреждениях Приднестровья, один — за пределами республики.