Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростовской области ожидаются ливни с градом и шквалистым ветром. О неблагоприятном прогнозе погоды ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 12 июня.

Так, местами пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено до конца суток 12 июня, а также в течение суток 13 июня. Непогода разгуляется в ряде территорий на Дону.

Спасатели призывают жителей области быть внимательными и соблюдать правила безопасности.