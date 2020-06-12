Казань, , 21:51 — REGNUM В столице Татарии 12 июня на 11 станциях Казанского метрополитена звучали стихотворения, посвященные России, сообщается на транспортном сайте Казани.

Произведения поэтов исполнили деятели культуры и искусства Татарии. Кроме стихов, пассажиры могли прослушать аудиозаписи с песнями о России в исполнении камерного хора в течение всего дня.

Также в День России на видеомониторах в столичных троллейбусах и трамваях разместили праздничные поздравления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в музее-заповеднике «Казанский кремль» 12 июня, в честь празднования Дня России, для жителей и гостей республики проведут бесплатные выставки.

Читайте также: В Казанском Кремле в День России откроют несколько бесплатных выставок