Казань, , 13:02 — REGNUM В музее-заповеднике «Казанский кремль» 12 июня, в честь празднования Дня России, жителей и гостей республики приглашают на бесплатные выставки, сообщает пресс-служба музея.

Так, выставка «Возрождение» в зале «Манеж» познакомит посетителей с историей острова-града Свияжск и древнего Болгара.

Выставка «Вперед в прошлое» работает в музее истории государственности татарского народа и республики. Она приурочена к 100-летию образования ТАССР и позволит ознакомиться с основными достижениями Татарии в разных областях науки, сельского хозяйства, тяжелой промышленности и оборонного производства.

Также, 12 июня продолжится акция «Адаптация» со скидками на экскурсии и аудиогид по Казанскому кремлю.

Все экскурсии проводят по предварительной записи с соблюдением дистанции и масочно-перчаточного режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 мая открыли для посещения в Казанском кремле Преображенскую Башню.

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