Биробиджан, , 07:09 — REGNUM Глава Еврейской АО Ростислав Гольдштейн поздравил жителей области с Днём России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Сегодняшняя Россия — сильное, уважаемое государство на международной арене. Но главное — что мы стали крепче внутренне, духовно! Мы поверили в себя, в успех нашего многонационального народа. Какими бы сложными не были текущие задачи, мы твердо уверены, что у страны есть будущее. Оно заключается в единстве общества, в готовности вместе решать задачи любой сложности!», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Камчатки Владимир Солодов назвал День России глубоко личным праздником, поскольку любовь к Родине прививается в семье.