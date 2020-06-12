Петропавловск-Камчатский, , 06:27 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов поздравил жителей региона с Днём России. Он назвал этот день ещё и глубоко личным праздником, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Для меня этот государственный праздник ещё и глубоко личный. Ведь первые представления о Родине прививаются в семье. Россия — это величайшее культурное наследие, научные открытия мирового уровня, лидерство во многих отраслях. Это славные трудовые и ратные победы предков. Россия начинается с Камчатки. Уверен, наш полуостров имеет всё, чтобы стать передовым, современным регионом. Знаю, как вместе нам этого добиться. Достойная работа, комфортное жильё и городская среда, высокий уровень жизни — вот формула успеха, к которой мы будем идти. Если каждый поверит в свои силы, поверит в нашу Камчатку — результат обязательно будет! От всей души желаю камчатским семьям мира и достатка, пусть каждый найдёт себя в любимом деле, реализует свои возможности на гордость всей стране!» — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в День России губернатор Сахалина Валерий Лимаренко с 50-ю курильскими школьниками развернули огромный российский триколор на вершине вулкана Баранского на острове Итуруп.