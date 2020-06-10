Биробиджан, , 09:50 — REGNUM Заксобрание Еврейской АО назначило дату досрочных выборов губернатора. Они пройдут 13 сентября 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Заксобрании региона.

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Выборы губернатора еврейской автономной области пройдут в Единый день голосования, 13 сентября.

На сегодняшний день на пост главы ЕАО претендует Ростислав Гольдштейн, которого назначил в регион президент России Владимир Путин временно исполняющим обязанности. Известно, что КПРФ может выставить на эти выборы депутата краевой думы Хабаровского края Максима Кукушкина. Много разговоров и о том, что ЛДПР может побороться за главный пост ЕАО, выставив на выборы депутата Государственной думы Ивана Пиляева, который сменил в Госдуме избравшегося губернатором Хабаровского края Сергея Фургала и который, как писали СМИ, является Фургалу родственником.

Коммунисты уже раскритиковали проект постановления о выборах губернатора, заявив, что пройти муниципальный фильтр при существующих условиях под силу только единороссам. К тому же, в одном из районов ЕАО, Октябрьском, распущено собрание депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя предвыборную ситуацию в ЕАО, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов Даниил Ермилов предположил, что Ростислав Гольдштейн вполне может доказать способность области быть самостоятельным субъектом.