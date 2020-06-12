Анадырь, , 05:33 — REGNUM Власти Чукотки объявили о постепенном снятии коронавирусных ограничений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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На утро 12 июня на Чукотке зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел, один умер.

С 12 июня, по постановлению губернатора Романа Копина, разрешается работа предприятий общепита не только на вынос или в режиме доставки, но и в режиме обслуживания вне помещения. Кроме того, возобновляется работа фитнес‑ и тренажёрных залов, а также стоматологических кабинетов, отелей и гостиниц.

Режим самоизоляции и масочный в округе продлевается до 22 июня.

Более строгий режим ограничений остаётся в городах Певек и Билибино, посёлке Угольные Копи, сёлах Кепервеем и Лаврентия.

В посёлке Эгвекинот режим дополнительных ограничений снят, там теперь действуют те же правила, что и в Анадыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом, 72 пациента выздоровели, один скончался.