Несмотря на то, что в России продолжают выявлять тысячи новых носителей коронавируса, летом 2020 г. гражданам, по всей видимости, удастся набраться сил, отдохнув на российских курортах и туристических базах. Уже с 1 июня в стране возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию, готовится план по дальнейшим карантинным послаблениям.

Между тем, по состоянию на 8 июня в России только за последние сутки выявили 8 985 носителей SARS-CoV-2. Общее число положительных тестов составляет уже 476 658. Жертвами COVID-19 стали 5971 человек, 230 688 человек выздоровели.

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