Жителей Петербурга бесплатно проверят на антитела на коронавирус
В Санкт-Петербурге жителей города, в целях оценки популяционного иммунитета, бесплатно протестируют на антитела.
«Московский десант» прибыл в Забайкалье помогать бороться с COVID-19
Российские власти продолжают пристально следить за распространением коронавируса в Забайкальском крае. Сегодня, 8 июня, в регион прибыл заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев и привёз с собой «десант» из пяти человек, в том числе — замдиректора по организационной методической работе, врача-инфекциониста и врача-пульмонолога.
Генпрокуратура РФ: фейков в сети стало в десять раз больше
Выявляемой в интернете недостоверной информации за период пандемии стало в десять раз больше. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
В ведомстве уточнили, что за период с начала года направили в Роскомнадзор 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 касаются блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусе. За весь 2019 год таких требований было 134, и только 12 касались фейков.
Петербургскому омбудсмену жалуются на качество медпомощи в психбольницах
Петербургскому омбудсмену Александру Шишлову пожаловались на качество медицинской помощи и бытовые условия у зараженных коронавирусом в психиатрических больницах им. Кащенко и им. Скворцова-Степанова.
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области. Об этом на брифинге 8 июня сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. Также, по словам Фокина, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей на 11%, до 377 пациентов, выросло число больных с пневмонией.
Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии — Генпрокуратура РФ.
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле. Об этом заявил 8 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«Июнь, мы предполагаем, уйдёт как раз на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы уже планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль уже для межрегиональных поездок», — сказал Чернышенко.
Забайкальцев вывозят из Израиля и Киргизии
Правительство Забайкальского края не оставляет своих земляков, застрявших из-за карантинных мероприятий, связанных с эпидемией коронавируса, на территориях других государств.
Как сообщает сегодня, 8 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства края Михаила Чуркина, сейчас организован выезд троих жителей края из Израиля и Киргизии. Их переправили чартерным рейсом через Новосибирск.
В Мордовии выявили 2230 носителей коронавируса
В Мордовии по состоянию на 8 июня выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвердили 2230 случаев заражения SARS-CoV-2.
В Ивановской области за сутки выявили 117 новых носителей коронавируса
117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщил на брифинге 8 июня глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства на выкуп невест более 200 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии финансовой возможности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.
Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России проведет в Кремле первое большое мероприятие «в очном режиме» с конца марта — наградит Героев труда — советник президента Владимир Толстой.
Половина трудящихся в России подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. Масштаб возможного эффекта пандемии на кадровые перспективы и материальное положение россиян оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, отмечаются в докладе.
49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии коронавируса. Если исходить из общего количества занятых в России (70 млн человек, по данным Росстата), в группе риска окажется почти 35 млн работников.