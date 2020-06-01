Саратов, , 10:03 — REGNUM В Саратовской области на основании предписаний Роспотребнадзора с 1 июня снимают ряд ограничительных мер, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Так, с началом лета откроются салоны красоты, возобновятся торговля непродовольственными товарами, занятия спортом на улице и прогулки. Кроме того, в ближайшее время возможно возвращение к плановой профильной работе медучреждений.

Саратовская область выполнила все требования для первого этапа снятия ограничительных мер: показатель распространенности инфекции составил 0,86, доля свободных коек — 96,2%, уровень тестирования — 111,72 на 100 тыс. населения. В связи с этим было принято решение с 1 июня 2020 года отменить ряд ограничений по работе учреждений, разрешить прогулки и занятия спортом жителей области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области вновь запретили занятия спортом на улице и прогулки.

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