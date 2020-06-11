Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:12 — REGNUM День России для Комсомольска-на-Амуре особенный праздник. В этот день, 88 лет назад, был основан Город юности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Праздничные мероприятия в городе в связи с эпидемиологической ситуацией пройдут преимущественно в онлайн-режиме. Но в этот день глава города вручит всё-таки награды людям, которые внесли особенный вклад в развитие Комсомольска.

На проходной Амурского судостроительного завода в предпраздничные дни всем судостроителям вручают ленты «триколор».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня на Амурском судостроительном заводе отмечают не только День России, но и день начала строительства завода.