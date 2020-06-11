Ашхабад, , 23:59 — REGNUM Сотрудники министерства национальной безопасности взяли в оцепление многопрофильную больницу города Туркменабада, у работницы которой диагностировали заражение коронавирусом, передает «Азатлык» (СМИ-иностранный агент).

По имеющейся информации, сотрудники спецслужб никого не подпускают к медучреждению и карантинному палаточному лагерю при нем. Даже туркменабадские полицейские не имеют никакой официальной информации о причинах столь жестких мер изоляции.

Однако, по сообщениям источников, причиной тому послужил тот факт, что 8 июня у сотрудницы этой больницы диагностировали коронавирусную инфекцию, которой она, предположительно, заразилась от студентки, приехавшей из Китая. Впоследствии эта студентка скончалась от осложнений, вызванных COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что власти Туркмении продолжают утверждать, что на территории страны нет ни одного человека, заразившегося коронавирусной инфекцией.

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