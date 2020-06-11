Исламабад, 11 июня 2020, 22:32 — REGNUM За 24 часа в Пакистане зарегистрировано 5834 новых случая COVID-19, максимальное суточное число случаев за весь период эпидемии, 11 июня сообщает агентство Associated Press.
Согласно правительственному отчету, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране на данный момент составляет 119 536.
Также сообщается, что за сутки от COVID-19 в Пакистане умер 101 человек, число смертельных случаев возросло до 2356.
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