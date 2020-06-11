Ростов-на-Дону, , 19:38 — REGNUM В Ростовской области с 12 июня разрешены прогулки и возобновляется работа ряда организаций, оказывающих бытовые услуги, в том числе парикмахерских. Об этом в социальных сетях сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

Парикмахерская Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

«В области могут возобновить работу парикмахерские, прачечные, ателье, химчистки, стоматологии, магазины, торгующие авто‑ и мототехникой, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости», — отметил глава региона.

Также разрешены репетиции творческих коллективов без участия зрителей, занятия физкультурой на открытом воздухе и спортплощадках, прогулки при условии соблюдения санитарной дистанции. Пожилым людям разрешено гулять утром — до 10:00 и вечером после 18:00. При этом необходимо строго соблюдать масочный режим в общественных местах: в транспорте, аптеках, магазинах, на рабочих местах, рынках.

«Нам важно обеспечить режим самосохранения», — отметил Голубев.