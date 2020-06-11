Кобиха, , 19:04 — REGNUM Власти Боливии намерены с 14 июня закрыть город Кобиха в северной части страны из-за вспышки коронавируса, сообщил 11 июня губернатор департамента Пандо в эфире телеканала Unitel.

Город с населением более 50 тыс. человек будет закрыт, туда будут направлены бригады врачей. По предварительным данным, выявлено 130 случаев заражения и еще 300 подозрений на коронавирус.

При этом губернатор отметил, что и город и департамент примыкают к границе Бразилии и многие жители бесконтрольно пересекают границу в поисках работы.

Всего в Боливии был выявлен 15 281 случай заражения коронавирусом, 512 человек скончались от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ регулярно заявляет, что Южная, Центральная и Северная Америка становятся новым эпицентром пандемии коронавируса.

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