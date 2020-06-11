Воронеж, , 16:44 — REGNUM Праздничный салют в Воронеже 24 июня не состоится. Также на данный момент не принято окончательное решение о проведении парада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 11 июня.

«В Воронеже 24 июня не состоится салют. Перенос сроков этого мероприятия будет обсуждаться позднее. Решение о проведении парада отложено до конца следующей недели», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, парады Победы в 2020 году 9 мая не состоялись в связи с эпидемией коронавируса в регионах России и позже были перенесены на 24 июня. Подготовка к проведению парада уже ведётся — ранее Минобороны сообщило, что в Воронеже в параде примут участие 2,3 тыс. военнослужащих и более сотни единиц техники.

Отметим, что в регионе в последние четыре дня резко выросло число регистрируемых заражений коронавирусом — суточное число превышает 200, 21 пациент за период пандемии скончался.