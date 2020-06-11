Нижний Новгород, , 16:28 — REGNUM В Нижегородской области с 12 июня отменяются цифровые подтверждения для выхода жителей региона из дома — QR-коды. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

«Система цифровых подтверждений или QR-кодов полностью оправдала себя на минувшем этапе борьбы с распространением коронавируса. Нижегородцы проявили очень высокую сознательность», — отметил глава области.

Однако теперь, добавил он, акцент проводимой работы по предотвращению распространения коронавируса сместится с контроля соблюдения требований физическими лицами на контроль за деятельностью юридических лиц. Предприятия и индивидуальные предприниматели должны выполнять все установленные нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.

Также Никитин отметил, что большое внимание будет уделяться соблюдению масочного режима и безопасной дистанции в каждой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, цифровые пропуска в Нижегородской области начали действовать с первых дней апреля. Сначала это являлось рекомендательной мерой, однако позднее превратилось в обязательство для жителей региона.

При этом портал «Карта жителя Нижегородской области» продолжит работу.

В Нижегородской области по состоянию на 11 июня выявили 303 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтвержден 13 341 случай заражения SARS-CoV-2.

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