Казань, , 16:25 — REGNUM В Татарию поступила первая партия из 300 упаковок российского препарата «Авифавир» против коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

Уже сегодня, 11 июня он поступит в крупные инфекционные госпитали Казани и Набережных Челнов. По словам заместителя министра здравоохранения РТ Фариды Яркаевой, препарат будут применять при лечении средне-тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Кроме Татарии, первые партии «Авифавира» поступили в больницы и фармацевтические организации Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Новгородской, Нижегородской и Кировской областей. По программе обязательного медицинского страхования препарат будет доступен жителям страны бесплатно.

Запросы на поставку лекарства получают не только из регионов страны, но и из-за рубежа. «Авифавир» маркируется специальным цифровым кодом — аналог паспорта лекарства. Это позволит отследить весь путь каждой упаковки. С помощью приложения «Честный знак» можно будет проверить препарат на подлинность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России начата поставка российского препарата против коронавируса «Авифавир» в медицинские учреждения.

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