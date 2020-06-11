Кейптаун, , 14:57 — REGNUM Директор Африканского регионального бюро ВОЗ Матшидисо Моэти заявила, что пандемия все больше затрагивает африканский континент. Об этом передает ВВС Africa.

По ее словам, коронавирус начал распространяться за пределы столичных городов стран континента, добавив, что отсутствие тестов и других необходимых поставок препятствует принятию мер по борьбе с пандемией в Африке. Однако она отметила, что власти стран континента по большей мере своевременно фиксируют тяжелые случаи заболевания и смерти.

Как отмечают репортеры, до сих пор Африка была континентом, наименее затронутым COVID-19. В ЮАР было зарегистрировано более четверти всех случаев заражения коронавирусом на континенте, и вспышка болезни в Западно-Капской провинции страны была похожа на недавние вспышки в Европе, сказала Моэти.

Она добавила, что в Африке было зарегистрировано около 200 000 случаев заражения коронавирусом и 5 000 смертей, причем на 10 стран континента приходится 75% случаев заболевания.