Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Подвал дома примерно на 500 квартир в Петербурге затопило кипятком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жильцы дома №43 по проспекту Славы.

Потоп они обнаружили около 11:30 мск 11 июня. При этом в диспетчерской службе приняли сообщение об аварии, но, как кажется жителям, без должного энтузиазма. «Здесь воды по колено, парит кипятком, а в службе сказали, что это «нормальная ситуация», — отчитались жильцы. По их словам, затопления здесь случаются с определенной регулярностью.

Судя по всему, в этот раз оно произошло в результате испытаний трубопровода — объявление о том, что они будут проводиться 11 июня с 10:00, в связи с чем горячая вода будет отключена, появилось накануне.

При этом, сообщают жители, 9 июня представители ЖКС №3 и ГКУ ЖА Фрунзенского района совершали «контрольный обход подвалов», и обнаружили течь в подъезде №4, который спустя двое суток и залило кипятком.

В целом состояние всех подвалов не вызвало бури позитивных эмоций. «С точки зрения влажности — 11 просох не до конца, 8 — тоже (хотя место большой течи засыпано гравием), в 4 — подтекание. В 5 острый запах канализации, хотя вроде ничто не подтекает. И повторюсь — об отличном состоянии после капремонта практически нигде (кроме 3 и 4) ничто уже не напоминает: подтопления уничтожили белые окрашенные стены», — заявила местная жительница Людмила Я.

Напомним, в 2018 году в Петербурге произошел резонансный случай прорыва внутриквартальной трубы с кипятком, когда в подвальном помещении дома №20 по Измайловскому проспекту заживо сварились двое горожан. В 2019 году пожилая петербурженка погибла в своей квартире в результате прорыва теплотрассы, а ее сын попал в больницу.