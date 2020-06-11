Буэнос-Айрес, , 13:51 — REGNUM Новые правила для работы гостиниц и прочих мест для приема туристов в условиях пандемии коронавируса разработали власти Аргентины. Соответствующий документ 10 июня обнародован правительством страны.

«Минтуризма совместно с институтом туризма, ассоциацией отелей, ресторанов и кафе разработало протокол COVID-19 для размещения туристов», — говорится в опубликованных новых правилах.

Также указывается, что его целью является применение мер, которые гарантируют здоровье жителей страны и позволяют избежать распространения SARS-CoV-2, при работающей туристической отрасли Аргентины.

Кроме этого, уточняется, что теперь люди, потенциально находящиеся в группе риска из-за COVID-19 (старше 60 лет, больные хроническими заболеваниями и т.д.) не смогут работать в самих гостиницах.

При этом в последних на одного человека должно приходиться не менее 2,25 кв. метра, а на входе у всех будет измеряться температура тела, и люди с температурой выше 37,5 градусов и/или с симптомами нового заболевания не будут допускаться в помещения гостиниц. Кроме того, постояльцам необходимо будет соблюдать безопасную дистанцию во время заселения и выселения в гостиницу, и заранее в электронной форме заполнить и направить анкету о состоянии здоровья.

Помимо этого, нужно стараться не передавать из рук в руки никаких предметов и перевести все платежи в электронные, а карточки, ключи, пульты для телевизора должны быть продезинфицированы.

«На первом этапе стоит избегать использования услуг доставки багажа в номера и услуг по парковке автомобилей», — также говорится в правилах и добавляется, что в первое время клиенты не смогут попасть бассейны, тренажерные залы и кабинеты спа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) разместил у себя на сайте информацию, что три государства — Португалия, Турция и Саудовская Аравия — названы безопасными направлениями для отдыха этим летом.