Нижний Новгород, , 12:39 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 июня число выздоровевших в очередной раз превысило число новых выявленных носителей коронавируса. О этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Так, на утро 11 июня в округе выявили 1256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом число выздоровевших составило за сутки 1268 человек. Таким образом, выздоровели более 55,8% от общего числа носителей коронавируса в ПФО.

Напомним, аналогичная ситуация фиксировалась 27, 28 и 29 мая. Превышение числа выздоровевших в Поволжье за сутки над показателем выявления новых случаев заражения также было зарегистрировано 9 июня — тогда за сутки выписаны после полного выздоровления 1443 человека, при этом число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки, составило 1226 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 июня всего в России подтверждено 502 436 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8779 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 261 150 жителя России, за сутки выписаны 10 386 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 51,9% граждан.

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