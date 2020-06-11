Куала-Лумпур, , 12:33 — REGNUM В Малайзии за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом. Об этом 11 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 8369.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 118 человек. За сутки никто не скончался.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 360 тыс. человек.