Красноярск, , 11:22 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 5981.

Из них около трети (2068 человек) к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением. При этом число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 выросло до 59. За сутки скончались шесть человек.

«Темп прироста заболевших в среднем за сутки составляет 3,3%. На сегодня 633 человека находятся дома под наблюдением врачей (+28 человек за сутки). Всего случаи заболевания зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях края», — добавили в правительстве края.

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