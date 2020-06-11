Вильнюс, , 12:03 — REGNUM По данным литовского минздрава за минувшие сутки в Литве выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим суточным приростом за июнь, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 июня.

Все последние недели в Литве ежесуточный прирост не превышал 3−9 новых случаев. Общее число заболевших достигло 1752 человека, 1372 выздоровели, проведено свыше 350 тыс. тестов, от COVID-19 умерло 74 человека, ещё 10 скончались по другим причинам, но при этом были больны COVID-19.

В Литве режим карантина будет снят с 16 июня, однако уже сейчас практически все ограничения отменены.