Пушкин, Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Сотрудники ФСБ России пришли с обысками к бывшему руководителю Аграрного университета в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом 11 июня сообщает интернет-издание «47news» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной обысков стало возбужденное уголовное дело по статье о подделке документов, следователи изучают получение вузом лицензии на сбор и утилизацию отходов, которые коммерсанты свозили к КАД.

Информация о полигоне на земельном участке, принадлежащем университету, поступила в правоохранительные органы после аудита нового руководителя. Природоохранная прокуратура выявила экологический ущерб на сотни миллионов рублей.

Как сообщает издание, обыски проходят у недавно уволенных должностных лиц Санкт-Петербургского государственного аграрного университета — проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Алексея Люлина и начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева, а также в квартирах петербургских предпринимателей, имеющим отношение к петербургской компании «ПК Магистраль».

На данный момент уголовное дело возбуждено по части пятой статьи 327 УК РФ — «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов».

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