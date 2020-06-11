Саратов, , 12:03 — REGNUM В министерстве здравоохранения Саратовской области подтвердили факт заражения новой коронавирусной инфекцией среди троих медработников в Саратовской городской клинической больнице №2 имени В. И. Разумовского.

По заявлению советника министра здравоохранения региона Александра Колоколова, «они заразились бытовым путем. Доступа к «красной зоне» эти сотрудники не имеют, с пациентами они не пересекались. Сейчас больные работники находятся на амбулаторном лечении».

В Саратовской области на 11 июня насчитывают более 500 медиков различных уровней с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 11 июня стало известно о 114 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. С начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 4246 человек, выздоровели 1882 пациента. С начала пандемии скончались 36 человек.

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