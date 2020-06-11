Саратов, , 10:14 — REGNUM В Саратовской области 11 июня выявили 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 4246 человек, выздоровели 1882 пациента, за последние сутки — 71 человек. С начала пандемии скончались 36 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 50 человек, в 63 случаях — заражение из неустановленных источников, один прибыл из другого региона.

По-прежнему, больше всего заразились коронавирусом лица в возрасте старше 60 лет — 48 жителей, двое детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 114,4 тыс. исследований, за сутки — около 3 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 10 июня под наблюдением врачей остаются 8060 пациентов, сняли с учета 11,8 тыс. человек.

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