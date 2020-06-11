Красноярск, , 09:08 — REGNUM В Красноярске из-за пандемии коронавируса строительство долгожданного метро в 2020 году возобновлено не будет. Об этом в интервью региональной телекомпании «7 канал» заявил председатель совета директоров компании «ТИСИЗ» Олег Митволь.

По его словам, первоначально задержка была связана с тем, что из-за ситуации с коронавирусом на несколько месяцев была остановлена работа Главгосэкспертизы. После возобновления своей деятельности, учреждение предложило уже разработанный проект метро разбить на несколько частей, что позволило бы удобнее решать рабочие задачи — а это потребует ещё несколько месяцев работ и дополнительных трат.

Митволь подчеркнул, что даже если бы положительное заключение на проект было получено сейчас, «проект, как минимум, уходит на год», поскольку на него нет средств. Финансирование большей части исследований и первого этапа строительства красноярского метро должен был обеспечивать федеральный бюджет в рамках программы «Чистый воздух». А из-за коронавируса и текущей ситуации в экономике страны «18 млрд из «Чистого воздуха» правительство просто сняло».

«Минприроды не смогло отстоять. Это не только красноярское метро. Это речь идет только о бюджете этого года», — сказал Митволь.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января директор Управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов заявил, что метро в Красноярске будет построено в лучшем случае в 2024 году, а не в 2022-м, как предполагалось ранее.

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