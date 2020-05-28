Улан-Удэ, , 10:19 — REGNUM Смертность в Бурятии во время пандемии коронавируса оказалась на 10% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По её словам, снизилось также количество смертей от внебольничной пневмонии.

«Будет изучаться и ситуация по пневмониям. Сейчас в Бурятии зафиксировано больше 4 тысяч случаев. Каждый разбирается отдельно. Не надо забывать, что пневмонии бывают разные», — передаёт «МК в Бурятии» слова министра.

Ранее глава региона Алексей Цыденов призвал минздрав усилить контроль за учётом летальных случаев от внебольничных пневмоний инфекционного генеза и их комиссионным расследованием. Кроме того, он поручил специалистам до 5 июня проанализировать, почему показатели смертности от болезней системы кровообращения и онкологии разнятся в разных источниках.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 92% заражённых коронавирусом в Бурятии не имеют симптомов или COVID-19 протекает в лёгкой форме. Часть из них оставляют на амбулаторном лечении без госпитализации.

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