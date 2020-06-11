Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону к масштабной дезинфекции подключатся в общей сложности более 18 тыс. человек. Об этом сообщили сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

«Работа уже вовсю кипит. Всего на улицах Ростова будет задействовано 193 единицы техники, за три дня мы обработаем 9342 общественных пространства, в общей сложности в работах будет задействовано более 18 тысяч человек. Работа предстоит масштабная, но мы готовы и настроены решительно», — написал градоначальник в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 10 по 12 июня в Ростове-на-Дону санитарная обработка пройдёт на территории парков, скверов, торговых центров, школ, детских садов, лечебных учреждений и медицинских организаций.

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