Чебоксары, , 10:16 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил разобраться с дисбалансом в части соблюдения рекомендаций по показаниям для госпитализации пациентов с коронавирусом. При трёх десятках пациентов в тяжёлом состоянии, то есть подключенных к аппарату ИВЛ, в стационарах находятся более 1,4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя региона по итогам заседания оперативного штаба.

На заседании оперативного штаба Cap.ru

По официальным данным, свободна треть коечного фонда, на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек.

«При этом в стационарах на сегодняшний день находятся чуть более 1400 человек. Ни в одном регионе при изучении статистики я такого дисбаланса не видел», — сказал Олег Николаев, поручив министру здравоохранения Владимиру Степанову «разобраться в сложившейся ситуации и проанализировать, насколько медицинские организации соблюдают методические рекомендации по показаниям» для госпитализации.

Врио главы Чувашии пояснил, что в настоящее время «достаточно большое количество людей, которые работают в органах власти, перенесли эту болезнь», но «только единицы были госпитализированы»:

«В результате получается, что мы с вами принимаем решения о разворачивании всё большего количества коек, но буквально через день-два они забиваются».

Подробнее: В органах власти Чувашии выявлено «несколько случаев» коронавируса

Ранее Олег Николаев отмечал, что в Чувашии выявлено «несколько случаев» коронавируса, в связи с чем 10 июня прошло очередное «контрольное тестирование контактных лиц в органах исполнительной власти».

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальные образования республики получат дополнительные средства для санитарной обработки подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта. Решением врио главы Чувашии Олега Николаева данные расходы не включаются в счета жильцов за обслуживание домов.

Отметим, 9 июня в Чебоксарах открыто ещё 150 коек для госпитализации больных COVID-19. Для перехода на первый этап снятия ограничений один из критериев — наличие 50% свободного коечного фонда.

Напомним, на 10 июня в Чувашии с начала пандемии подтверждено 3725 случаев коронавируса, выздоровели 1829 пациентов с COVID-19, скончались 18 человек.